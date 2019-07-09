Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитражеRT на русском 04:36

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
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«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.
Ведомостивчера в 17:23

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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

RT на русском04:36

«Нафтогаз» рассказал о деталях нового иска «Газпрома»

Телеканал 360°04:34

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Lenta.ruвчера в 21:15

«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ03:46

Стали известны детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

РЕН ТВ02:29

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Газета.Ru04:20

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
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Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Пассажирский Airbus А320 британского лоукостера EasyJet и Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в амстердамском аэропорту Схипхол.
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Обновлено вчера в 09:08
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В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 11 тысяч долларов

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Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
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Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»

Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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Джикия назначен новым капитаном «Спартака»

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В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.
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Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

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Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

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Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 06:17
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