Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»ФАН вчера в 05:43
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива. «Нафтогазу» была присуждена денежная компенсация в 2,6 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.Ведомости08 июля в 17:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
Обновлено вчера в 04:04
Армия и оружие
Спецтехника Минобороны прибыла в Тулун Иркутской области
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин выступил против идеи введения санкций в отношении Грузии
Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
24 человека погибли в результате наводнения в Иркутской области
Число погибших во время наводнения в Приангарье возросло до 24-х человек. Без вести пропавшими числятся девять человек.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Авто
Производитель грузовиков FAW Jiefang достиг рекордных продаж
По словам производителей, продажи грузовиков планируют увеличить до 350 тысяч до 2020 года и до 430 тысяч к 2023 году.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в 23,5 млн
Как говорится в сообщении ведомства, взятка, которую задержанный планировал получить, должна была составить 23,5 млн рублей, при этом при обыске в квартире были найдены доказательства получения других взяток.
Обновлено вчера в 14:03
Здоровье
В МЧС рассказали о правилах поведения при встрече со змеей
В МЧС дали рекомендации, как вести себя при встрече со змеей. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:33
Политика
Хант назвал свободу прессы общемировой ценностью после недопуска RT
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе своего выступления на открытии Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, заявил, что свобода СМИ является ценностью мирового сообщества и способствует его процветанию.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Упала в обморок: студентке стало плохо во время встречи с Путиным
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу на домашнее насилие из России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 20 000 евро и возмещение юридических расходов Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия, включавшего побои, похищение, преследование и угрозы.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Происшествия
«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03