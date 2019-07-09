Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.

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Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков. Риск потери колоссальной суммы описан в проспекте, который сопровождает выпуск европейских облигаций украинского «Нафтогаза».

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