Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»ФАН 05:43
Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков. Риск потери колоссальной суммы описан в проспекте, который сопровождает выпуск европейских облигаций украинского «Нафтогаза».
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Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.Ведомостивчера в 17:23
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