Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»ФАН 05:43

Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков. Риск потери колоссальной суммы описан в проспекте, который сопровождает выпуск европейских облигаций украинского «Нафтогаза».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.
Ведомостивчера в 17:23

Подробнее о событии

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

RT на русском04:36

«Нафтогаз» рассказал о деталях нового иска «Газпрома»

Телеканал 360°04:34

«Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома»

Газета.Ru04:20

«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ03:46

Стали известны детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

РЕН ТВ02:29

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 21:15

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Космос

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Авто

Назван самый продаваемый автомобиль в Санкт-Петербурге

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Политика

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Экономика

MSD и «Форт» намерены вложить 7 млрд рублей в локализацию вакцин

MSD обсуждала возможность локализации производства в РФ вакцин как минимум с начала 2018 года, решение компании зависело от включения ее разработок в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).
Обновлено в 07:17
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено 07 июля в 23:21
Происшествия

ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика

Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента

Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

Обновлено в 05:53
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48
Общество

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
Обновлено в 06:10
Кино

Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом не будет основан на комиксах

Обновлено в 06:28
Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолт

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню

Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Авто

Hyundai анонсировала новую модель для Европы

Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели, которая будет претендовать на лидерство в своём классе.
Обновлено в 07:12
Культура

Форум «Таврида» стал центром притяжения современного искусства

Ковылина добавила от себя в напутствие участникам форума, что «сегодня в искусстве время осознанного действия», и «художник обязан продумывать полный цикл предпринимаемого действия от замысла до внешних последствий»
Обновлено в 02:45
Происшествия

Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Кино

Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

Обновлено в 05:53
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Общество

В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Политика

Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet)

Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.
Обновлено в 03:13
Политика

Три депутата ЗСК вошли в топ-100 богатейших чиновников РФ

Три депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) вошли в число 100 богатейших госслужащих России по итогам декларационной кампании 2019 года.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное