Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»ФАН вчера в 05:43
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива. «Нафтогазу» была присуждена денежная компенсация в 2,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.Ведомости08 июля в 17:23
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