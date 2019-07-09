Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»ФАН 05:43

Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков. Риск потери колоссальной суммы описан в проспекте, который сопровождает выпуск европейских облигаций украинского «Нафтогаза».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.
Ведомостивчера в 17:23

Подробнее о событии

Стали известны детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

РЕН ТВ02:29

«Нафтогаз» рассказал о деталях нового иска «Газпрома»

Телеканал 360°04:34

«Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома»

Газета.Ru04:20

«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ03:46

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

RT на русском04:36

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 21:15

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Экономика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Технологии

Сбербанк и Samsung Pay упростили переводы

Как говорится в сообщении банка, при оформлении перевода по номеру телефона с карты Сбербанка в сервисе Samsung Pay клиенты могут продолжить его в мобильном приложении, с сохранением ранее введенной клиентом информации — номера телефона получателя и суммы перевода.
Обновлено в 03:40
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
Обновлено в 03:46
Происшествия

ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика

Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Технологии

Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры

Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.
Обновлено в 07:24
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Общество

Итальянская Villa Stuart построит в Сколково центр спортивной медицины

Итальянская Villa Stuart построит в Сколково центр спортивной медицины, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 07:21
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Авто

Hyundai анонсировала новую модель для Европы

Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели, которая будет претендовать на лидерство в своём классе.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНР

Обновлено в 07:19
Авто

Названы топ-5 самых продаваемых автомобилей в России за 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов опроверг свои слова о лишении сына наследства

Обновлено в 05:20
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Транспорт

В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро

Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля включительно.
Обновлено в 04:39
Экономика

Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное