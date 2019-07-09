14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.

с чего всё началось

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива. «Нафтогазу» была присуждена денежная компенсация в 2,6 миллиарда долларов.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Здоровье СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Авто Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС «Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.

Религия Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Экономика En+ перерегистрировалась в российском офшоре «9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.

Политика ФСБ завершила расследование дела украинских моряков ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.

Космос Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.

Армия и оружие Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.

Политика «Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Политика В Екатеринбурге Путин встретится со студентами и аспирантами В ходе завтрашнего визита в Екатеринбург президент РФ Владимир Путин намерен встретиться и пообщаться со студентами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Здоровье Путин поручил наладить быстрый вывод на рынок радиофармпрепаратов Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Уральский федеральный университет. Он встретился со студентами вуза.

Гаджеты VAIO SX12 порадует количеством портов В последнее время производители ноутбуков стали активно работать в направлении уменьшения количество портов на корпусе.

Происшествия В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.

Экономика Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Происшествия Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".