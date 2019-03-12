Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл цены на закупаемый в Европе газРоссийская газета 03:51

На открытых торгах в Европе в марте стоимость газа для "Нафтогаза Украины" сложилась в среднем на уровне 226 долларов за тысячу кубометров, в апреле - 217 долларов. Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
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«Нафтогаз» считает невыгодным предложение Медведчука о прямых поставках газа из России

Коммерсантъ01:28

«Нафтогаз» раскрыл цены на европейский газ

Телеканал 360°вчера в 21:55

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфаксвчера в 14:38

Нафтогаз назвал предложение Газпрома «несерьезным»

Взгляд.рувчера в 19:59

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

«Нафтогаз» раскрыл стоимость европейского газа

News.ruвчера в 20:35
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Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье

Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики

Устроившая одиночный пикет у входа в музей многодетная мать Анастасия Гладильная озвучила свою позицию на плакате.
Обновлено вчера в 05:42
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года

По состоянию на 17 марта, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимума с начала года.
Обновлено вчера в 15:01
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе

Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Гаджеты

На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower

Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Су-27 прогнали B-52 США от границы России

Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.
Обновлено 21 марта в 07:19
Общество

Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие

В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Спорт

Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:27
Общество

В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»

Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области

В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Москве полиция задержала вооруженных хулиганов

В Москве полицейские задержали группу хулиганов, применивших огнестрельное оружие в бизнес-центре.
Обновлено в 03:41
Космос

Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос

Обновлено 21 марта в 18:59
Происшествия

Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд

Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Политика

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

На пожаре в Липецкой области погибло четыре человека

По данным most.tv, во время пожара погибли четыре человека.
Обновлено в 03:04
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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