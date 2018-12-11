"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» судится со структурами «Газпрома» и их партнерами в США за $2,6 млрд.

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