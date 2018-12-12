с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» судится со структурами «Газпрома» и их партнерами в США за $2,6 млрд.

Энергетика Энергетика Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки сырья в США и хочет одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов.

Энергетика Энергетика Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.

Энергетика Энергетика Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.

Энергетика Энергетика Юрий Ткачев: Украина теряет $2 млрд в год на виртуальном реверсе газа Главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев подсчитал, сколько теряет Украина, покупая у европейцев российский газ Белоруссия платит за российский газ 143,5 доллара за тысячу кубометров.

Энергетика Энергетика В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Энергетика Энергетика Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019 На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.

Энергетика Энергетика В Якутии планируют построить газовую электростанцию Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.

Энергетика Энергетика Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2% По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Энергетика Энергетика «Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг» Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».

Энергетика Энергетика Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд "Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.

Энергетика Энергетика Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.

Энергетика Энергетика Чувашия повторно повышает тариф за газ С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.

Энергетика Энергетика Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.