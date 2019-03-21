Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»Газета.Ru вчера в 13:49
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".РИА Новостивчера в 15:15
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