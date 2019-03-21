«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»Газета.Ru вчера в 13:49

с чего всё началось

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

Политика Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020 Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Политика Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Происшествия МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.

Происшествия СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Здоровье Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.

Футбол Федоров покинул пост гендиректора «Динамо» Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Общество Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Футбол Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Политика ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.

Авто Новое поколение Toyota GT86 будет разработано совместно с Subaru В рамках своего интервью Харрисон намекнул, что новое поколение модели будет разработано совместными усилиями специалистов Toyota и Subaru.

Футбол Гол Зардеса принес США победу над Эквадором Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.

Шоу-бизнес Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Кино Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь» Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.