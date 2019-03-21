Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РБК 15:48
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд. Компания оспорила это решение в апелляционном суде в Швеции. Однако, несмотря на это, Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение об аресте активов «Газпрома» в Великобритании.
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Интернет
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Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
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Обновлено в 02:15
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
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Политика
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Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
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Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Технологии
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Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
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Хоккей
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Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31