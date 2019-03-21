Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РБК 15:48

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд. Компания оспорила это решение в апелляционном суде в Швеции. Однако, несмотря на это, Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение об аресте активов «Газпрома» в Великобритании.
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В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

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«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по разбирательству с «Газпромом»

РИА Новости15:15

Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Интерфакс11:19

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Коммерсантъ11:44

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ТАСС11:37

Суд в Лондоне заступился за «Газпром» в споре с Украиной

Газета.Ru14:44

Суд в Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском11:18
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