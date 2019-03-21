Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»Газета.Ru 13:49
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Глава МИД Венгрии призвал Запад быть честным с Россией
Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт всегда был прозрачен, честен и открыт.
Обновлено в 13:55
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика
Лидера немецкой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Представитель парламентской фракции партии сообщил, что сам лидер в курсе расследования.
Обновлено в 13:02
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Финансы
Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата
Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.
Обновлено в 11:51
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Политика
В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля
Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай
Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
Обновлено в 11:14
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Стала известна судьба дочери Алдонина и Началовой
Пресс-секретарь певицы Началовой Анна Исаева сообщила, что дочь Юлии останется жить с бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 09:28
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Уже на выходе политолог выкрикнул: «Россия воспрянет ото сна!»
Обновлено в 13:24
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Происшествия
СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы
Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали
"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с малийской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:49
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
Обновлено в 07:19
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Футбол
На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты
20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
Обновлено в 10:44
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Емельяненко обжаловал решение суда о лишении водительских прав
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда Кисловодска, лишившего его водительских прав на полтора года.
Обновлено в 12:16
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29