Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»Газета.Ru 13:49

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
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Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

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Суд Англии приостановил разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом»

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Суд в Англии приостановил разбирательство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

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В Англии приостановили производство по делу об аресте активов «Газпрома»

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«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

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«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

Газета.Ru13:49
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Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020

В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
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В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля

Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
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Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай

Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
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Пресс-секретарь певицы Началовой Анна Исаева сообщила, что дочь Юлии останется жить с бабушкой и дедушкой.
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«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
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В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
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«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
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Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
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Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
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СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы

Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
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Армия и оружие

Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали

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Армия и оружие

Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
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Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

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Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
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СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Футбол

На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты

20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда Кисловодска, лишившего его водительских прав на полтора года.
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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
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