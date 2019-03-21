«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41

с чего всё началось

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.

Транспорт Территорию возле ТПУ «Ховрино» благоустроят Mossovetinfo.ru – Территория возле ТПУ «Ховрино» будет благоустроена, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество Денежные премии для чиновников заменят похвалой Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020 Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

Политика Венгрия получит газ из России в обход Украины Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино представил первый трейлер своего нового фильма «Однажды в Голливуде» с непревзойденным актерским составом: в картине задействованы Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие звезды.

Экономика Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40% Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Происшествия Главу «Росгеологии» отправили в отставку Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства.

Политика Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Технологии Когда покупать Tron. Впереди четыре важных обновления монеты Несколько важных обновлений состоится в сети Tron в во втором квартале 2019 года.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

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Происшествия Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».