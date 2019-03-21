«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41

с чего всё началось

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Армия и оружие Минобороны России сообщило о массовой гибели людей в сирийском Рукбане Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об ухудшении ситуации в сирийском лагере беженцев Рукбан.

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Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.

Политика Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов» Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».

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Футбол Бельгия ведет после первого тайма в матче с Россией В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

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Политика Главу «Росгеологии» Панова отправили в отставку Сообщается, что соответствующая директива была получена от российского правительства Замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко рассказала РИА Новости, что главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку.

Единоборства Экс-чемпион UFC бросил вызов Макгрегору Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору встретиться в октагоне.

Политика Лавров: Запад не допустит расследований преступлений НАТО в Югославии Страны Запада сделают все, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО в ходе бомбардировок Югославии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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