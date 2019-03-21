Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как отмечается
 в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".
РИА Новостивчера в 15:15

Подробнее о событии

Украинский «Нафтогаз» ответил на решение суда в споре с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:33

Суд в Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русскомвчера в 11:18

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

РИА Новостивчера в 15:15

«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

Коммерсантъвчера в 11:44

Суд Англии приостановил разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом»

ТАССвчера в 11:37

Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Интерфаксвчера в 11:19

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

РБКвчера в 15:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Обновлено в 03:41
Общество

Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты

Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Началова призналась в любви Панайотову перед комой

Певица Юлия Началова перед введением в кому призналась в любви музыканту Александру Панайотову.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Футбол

Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Курды заявили о том, что в Сирии пал последний оплот ИГИЛ

Если последний оплот ИГИЛ* в Сирии пал, то получается, что курды, сами того не желая, автоматически поднимают вопрос и о целесообразности военного присутствия так называемой коалиции во главе с США в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 10:04
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Авто

В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега

Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Общество

«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула

Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Обновлено в 04:57
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Москве школьница пожаловалась на изнасилование пятью мужчинами

Обновлено в 04:01
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Музыка

Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen

Обновлено в 04:53
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Важное за сутки

Роскачество дало советы по хранению зимней одежды

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду в теплое время года. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Футбол

Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара»

Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Футбол

Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 04:53
Футбол

Нигматуллин и Алдонин сыграют в одной команде с Фигу и Батистутой на турнире в Китае

Бывшие российские футболисты Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин примут участие в турнире Кубок легенд в Китае.
Обновлено в 04:00
Баскетбол

«Денвер» победил «Вашингтон», «Шарлотт» обыграл «Миннесоту»

В другом матче «Шарлотт Хорнетс» победил «Миннесоту Тимбервулвз» — 113:106.
Обновлено вчера в 21:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное