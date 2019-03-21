Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".РИА Новостивчера в 15:15
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