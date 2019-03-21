«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41

с чего всё началось

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

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