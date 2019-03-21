Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".РИА Новостивчера в 15:15
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Политика
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Происшествия
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Энергетика
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Политика
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Происшествия
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Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Происшествия
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Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия
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Обновлено в 10:04
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
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Общество
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Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.
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Глава российского МИД заявил, что западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО при военном вторжении Югославии.
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Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
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Армия и оружие
Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО
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Хоккей
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Руководство московского «Динамо» намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Владимиру Крикунову.
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Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов
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