«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»Капитал страны вчера в 23:41

с чего всё началось

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.

Происшествия На священника в Канаде напали во время мессы В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Экономика Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.

Политика В Раде призвали упразднить должность президента Украины Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Политика Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников Глава министерства внутренних дел Башкирии Роман Деев предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Политика Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.

Общество США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава российского МИД заявил, что западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО при военном вторжении Югославии.

Политика Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.

Армия и оружие Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.

Хоккей «Динамо» предложит контракт Крикунову на следующий сезон Руководство московского «Динамо» намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Владимиру Крикунову.

Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.