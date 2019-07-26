Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на годФАН 10:30
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году. Однако российская компания собирается пролонгировать договор не на 10 лет, как того хочет Киев, а на 6-12 месяцев.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.
Обновлено в 06:22
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами врачей
Самые высокие по стране зарплаты медиков зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах - там зарабатывают в среднем по 188,8 и 183,3 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Происшествия
Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага
Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Наука
В нервных стволовых клетках нашли выключатель деления и дифференциации
Бельгийские и британские ученые в эксперименте на мышах обнаружили «переключатель режимов» для нервных стволовых клеток — фактор транскрипции Bcl6, который управляет делением и дальнейшей дифференциацией этого типа клеток, из которых могут формироваться собственно нейроны и глия, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика
Трамп заявил, что у США нет причин не ладить с Россией
Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
Обновлено в 17:48
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Политика
Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу
Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel
Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.
Обновлено вчера в 19:42
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год
Обновлено в 09:35
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Huawei представила первый смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 11:08
Политика
В США намерены вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США намерены возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва.
Обновлено в 13:44