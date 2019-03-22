Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с МедведевымREGNUM вчера в 15:50
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
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Экономика
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Политика
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Экономика
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Обновлено вчера в 10:56
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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Политика
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Футбол
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Обновлено в 11:32
Общество
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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.
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