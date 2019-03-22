«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с МедведевымREGNUM вчера в 15:50

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Происшествия Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.

Политика Зюганов прокомментировал отказ ЦИК передать мандат Грудинину Ранее сообщалось, что ЦИК отказался передать мандат депутата Государственной думы ушедшего из жизни Нобелевского лауреата Жореса Алферова кандидату в президенты России на выборах 2018 года Павлу Грудинину.

Политика В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Шоу-бизнес Анна Семенович ложится на обследование из-за Началовой Певец Николай Басков на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова, посвященной Юлии Началовой, призвал поклонников тщательно следить за своим здоровьем.

Политика Андрей Чибис рассказал о первоочередных задачах на посту главы региона ВРИО главы Мурманской области не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он принимать участие в выборах губернатора в сентябре 2019 года.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Кино Мединский назвал свои любимые фильмы о любви Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, какие картины считает одними из лучших среди фильмов о любви, а также назвал любимые криминальные комедии.

Спорт Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.

Политика В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.

Футбол Райола начал работать над переходом Погба в «Реал» Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».

Общество В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер» Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Спорт Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ Спортсмены из Казахстана и Японии завоевали по одной серебряной награде. Как сообщалось ранее, золотую медаль ЧМ выиграла Алина Загитова.

Автоспорт Жан-Эрик Вернь одержал победу на этапе Формулы E в Санье Действующий чемпион электрической серии Формула E Жан-Эрик Вернь отпраздновал первую победу в сезоне-2018/2019, выиграв шестой этап, который состоялся в городе Санья на китайском острове Хайнань.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Шоу-бизнес Анфиса Чехова в мусульманском наряде устроила фотосессию в Абу-Даби Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.