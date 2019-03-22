Политика
«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с МедведевымREGNUM вчера в 15:50
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
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Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Более 2,8 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг днём, сообщил на пресс-конференции глава администрации уезда Сяншуй Дань Юнхун.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено вчера в 17:31
Космос
Девять красноярских школьников вышли в финал национальной инженерной олимпиады
Пятеро школьников из Красноярска и четверо учеников из Железногорска вышли в финал олимпиады Национальной технологической инициативы.
Обновлено вчера в 03:24
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Музыка
Кот покусал хозяина за неправильное исполнение песни группы Queen
Кот Харви напал на хозяина и покусал его. Агрессию домашнего животного вызвало неправильное исполнение песни легендарной рок-группы Queen.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку
Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
На 92-м году жизни скончалась популярная советская певица Валентина Дворянинова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на подругу артистки Ольгу Диктович.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой
Как объяснила Светличная, Началова была очень красивой женщиной, а красивые люди часто становятся заложниками своей красоты.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48