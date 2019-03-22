Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:35
Энергетика
Экспорт нефти из России упал на 10%
В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика
Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список
Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Россия поставит Венгрии газ в обход Украины
Россия предоставила Венгрии гарантии на поставку газа даже в случае неудачи на переговорах Москвы и Киева по вопросу транзита топлива через территорию Украины.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Культура
Юрий Мамин покидает Россию ради США
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП под Благовещенском
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Тарасова подтвердила, что не общается со своей самой звездной воспитанницей Ириной Родниной
Легендарный советский и российский тренера Татьяна Тарасова подтвердила, что она не поддерживает отношений и не общается со своей самой звездной ученицей Ириной Родниной, которая сейчас является депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты
МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать
МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России
Обновлено вчера в 15:07
Футбол
Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу
Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Хоккей
«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд
«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за кроссовер похожий на Evoque
Автоконцерн Jaguar Land Rover выиграл суд у Jiangling Motor Corporation по делу о слишком похожем дизайне Landwind X7 на Range Rover Evoque.
Обновлено в 01:15
Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
ЖКХ
В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод
В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
Обновлено в 01:29
Здоровье
В Нигерии началась эпидемия кори
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14