Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

REGNUMвчера в 15:50

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфаксвчера в 14:38

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

RT на русскомвчера в 13:13

"Перед выборами - по 100 долларов?": Украина призвала Россию "демпинговать по-человечески" в цене на газ

Царьградвчера в 15:40

«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ

РБКвчера в 15:09
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:35
Энергетика

Экспорт нефти из России упал на 10%

В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика

Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список

Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Россия поставит Венгрии газ в обход Украины

Россия предоставила Венгрии гарантии на поставку газа даже в случае неудачи на переговорах Москвы и Киева по вопросу транзита топлива через территорию Украины.
Обновлено вчера в 04:24
Политика

Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля

В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты

Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком

В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Культура

Юрий Мамин покидает Россию ради США

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Два человека погибли в крупном ДТП под Благовещенском

Обновлено вчера в 21:58
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020

Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Тарасова подтвердила, что не общается со своей самой звездной воспитанницей Ириной Родниной

Легендарный советский и российский тренера Татьяна Тарасова подтвердила, что она не поддерживает отношений и не общается со своей самой звездной ученицей Ириной Родниной, которая сейчас является депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты

МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать

МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы

Обновлено вчера в 04:55
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Обновлено вчера в 15:07
Футбол

Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу

Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд

«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за кроссовер похожий на Evoque

Автоконцерн Jaguar Land Rover выиграл суд у Jiangling Motor Corporation по делу о слишком похожем дизайне Landwind X7 на Range Rover Evoque.
Обновлено в 01:15
Единоборства

Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона

В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
ЖКХ

В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод

В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
Обновлено в 01:29
Здоровье

В Нигерии началась эпидемия кори

Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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