Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФТК Звезда 11:26
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Происшествия
На Трубной площади задержаны четверо активистов, которые раздавали листовки с информацией о завтрашнем митинге
Ранее сообщалось, что возле метро "Выхино" была задержана раздающая листовки девушка.
Обновлено в 14:31
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
В 10 раз увеличен штраф за запуск дронов в запретных зонах России
Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Футбол
Фанаты «Динамо» извинились перед командой
Перед домашним матчем третьего тура с екатеринбургским "Уралом" на трибунах бело-голубых появился баннер.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Футбол
Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»
Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Обновлено в 11:12
Политика
Молдавия намерена добиваться от России скидки на газ
Президент Молдавии Игорь Додон надеется добиться скидки на российский газ в 25-30%, учитывая, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.
Обновлено в 13:38
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 01:24
Происшествия
Дерево упало на женщину с коляской в Москве
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09