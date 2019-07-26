В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.

«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ

Финансы Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.

Политика Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.

Политика В предвыборном штабе Яшина проходят обыски Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Футбол Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Политика В 10 раз увеличен штраф за запуск дронов в запретных зонах России Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Футбол Фанаты «Динамо» извинились перед командой Перед домашним матчем третьего тура с екатеринбургским "Уралом" на трибунах бело-голубых появился баннер.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.

Наука Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.

Технологии В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.

Футбол Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин» Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды.

Происшествия В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Политика Молдавия намерена добиваться от России скидки на газ Президент Молдавии Игорь Додон надеется добиться скидки на российский газ в 25-30%, учитывая, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Политика Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Шоу-бизнес Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.

Общество В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.