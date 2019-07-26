Политика

«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФТК Звезда 11:26

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
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