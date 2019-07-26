Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году. Однако российская компания собирается пролонгировать договор не на 10 лет, как того хочет Киев, а на 6-12 месяцев.

«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

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