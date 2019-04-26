Политика

«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзитаРоссийская газета 04:36

"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины. За помощью в разработке решения концерн обращался к европейским коллегам, но пока это не помогло.
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Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Обновлено в 06:10
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

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Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
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Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта

Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
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Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Игра про кота-детектива выйдет в сентябре 2019 года

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Происшествия

Неизвестные взорвали банкомат в Костроме

По предварительным данным, около 3.45 минут 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений города, сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.
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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
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Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

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Группа Rammstein выпустила новый клип

Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
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Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

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Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом

Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
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Общество

В Петербурге сожгли 116 кг сыра и колбасы из Европы

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Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

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Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
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