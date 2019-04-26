Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзитаРоссийская газета 04:36
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины. За помощью в разработке решения концерн обращался к европейским коллегам, но пока это не помогло.
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Политика
Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Авто
Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Культура
Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта
Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду
В поезде "Санкт-Петербург-Вологда" пассажир напал на проводника и начальника поезда.
Обновлено в 06:19
Игры
Игра про кота-детектива выйдет в сентябре 2019 года
Обновлено в 04:48
Происшествия
Неизвестные взорвали банкомат в Костроме
По предварительным данным, около 3.45 минут 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений города, сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.
Обновлено в 04:21
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом
Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
Обновлено в 05:29
Общество
В Петербурге сожгли 116 кг сыра и колбасы из Европы
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02