Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзитаРоссийская газета 04:36
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины. За помощью в разработке решения концерн обращался к европейским коллегам, но пока это не помогло.
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