Энергетика

«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» техасским правосудием
Московский Комсомолец
05:07

«Нафтогаз Украины» надеется с помощью суда обязать структуру «Газпрома» и его аудитора DeGolyer & MacNaughton выдать информацию, опираясь на которую украинская компания сможет подать новый иск в Нидерландах.
Московский Комсомолец05:07
с чего всё началось

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Коммерсантъ11 декабря в 17:27

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«Нафтогаз Украины» пообещал «Газпрому» проблемы при помощи США

Lenta.ru04:19

«Нафтогаз» подтвердил подачу в суды в США исков, связанных с взысканием долга с «Газпрома»

ТАССвчера в 15:11

«Нафтогаз» подаст иск против «Газпрома» в суд Техаса

Телеканал 360°11 декабря в 21:59

«Нафтогаз» обратился в суд США из-за спора с «Газпромом» на $2,6 млрд

Ведомости11 декабря в 21:30

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

Коммерсантъ11 декабря в 17:27

Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Взгляд.ру11 декабря в 12:08

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

News.ru11 декабря в 11:34
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Энергетика

Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года

Добыча нефти в Иране в ноябре достигла минимума с января 2016 года, снизившись до 3,01 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:10
Энергетика

«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ

Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика

«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря

"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика

«Газпром» и «Лукойл» намерены совместно освоить два месторождения

Два месторождения в Ненецком автономном округе — Ванейвисского и Лаявожского планируют освоить «Газпром» и «Лукойл».
Обновлено в 04:06
Энергетика

Украинцы рискуют остаться без газа

На Украине из-за конфликта поставщиков без газа рискуют остаться около 10 тысяч потребителей в 15 областях страны, среди которых около 2 тыс. школ, детских садов и больниц, пишет газета «Вести».
Обновлено в 03:46
Энергетика

Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Чувашия повторно повышает тариф за газ

С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика

Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд

"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика

Министр Армении позитивно оценил переговоры с РФ по цене на газ

Цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с РФ по тарифам не завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 05:12
Энергетика

«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу

ОАО «Удмуртнефть», дочерняя компания ПАО «НК "Роснефть"», вышло на электронную торговую площадку «ТЭК-Торг».
Обновлено в 04:01
Энергетика

Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика

Американские нефтяники обманули Трампа

Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика

В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ

Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика

Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок

Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
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