Энергетика
«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» техасским правосудием
«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» техасским правосудиемМосковский Комсомолец05:07
«Нафтогаз Украины» надеется с помощью суда обязать структуру «Газпрома» и его аудитора DeGolyer & MacNaughton выдать информацию, опираясь на которую украинская компания сможет подать новый иск в Нидерландах.
Московский Комсомолец05:07
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с чего всё началось
"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.Коммерсантъ11 декабря в 17:27
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Энергетика
Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года
Добыча нефти в Иране в ноябре достигла минимума с января 2016 года, снизившись до 3,01 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:10
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
«Газпром» и «Лукойл» намерены совместно освоить два месторождения
Два месторождения в Ненецком автономном округе — Ванейвисского и Лаявожского планируют освоить «Газпром» и «Лукойл».
Обновлено в 04:06
Энергетика
Украинцы рискуют остаться без газа
На Украине из-за конфликта поставщиков без газа рискуют остаться около 10 тысяч потребителей в 15 областях страны, среди которых около 2 тыс. школ, детских садов и больниц, пишет газета «Вести».
Обновлено в 03:46
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд
"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Министр Армении позитивно оценил переговоры с РФ по цене на газ
Цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с РФ по тарифам не завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 05:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу
ОАО «Удмуртнефть», дочерняя компания ПАО «НК "Роснефть"», вышло на электронную торговую площадку «ТЭК-Торг».
Обновлено в 04:01
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ
Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19