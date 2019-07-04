Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из РоссииRT на русском вчера в 23:37

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
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«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину

Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.
РИА Новостивчера в 17:21

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«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

RT на русскомвчера в 23:37

В «Нафтогазе» захотели говорить с Россией из-за угрозы перебоев с транзитом

Газета.Ruвчера в 19:11

«Нафтогаз» готов к переговорам с Россией

Вести.Ruвчера в 18:28

Украина готовится к перебоям с транзитом газа из России

URA.Ruвчера в 17:58

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину

Национальная служба новостейвчера в 17:32

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину

РИА Новостивчера в 17:21

«Нафтогаз»: Украина готова к честным переговорам с Россией по газу

Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Авто

Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%

По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Обвинившая ВСУ в обстрелах Донбасса пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась под прицелом ГПУ

Пресс-секретаря Зеленского вызывали на допрос в связи с ее заявлениями об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Компания Opel показала обновлённую Opel Astra

В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече

Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:17
Космос

«Морщины» на Церере указывают на глобальное сжатие карликовой планеты

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено вчера в 00:32
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 09:07
Космос

Яркий огненный шар над Флоридой оказался куском китайского космического мусора

Сторонники теории заговора были взбудоражены в минувшую среду сообщениями о таинственном летающем объекте, напоминающем оранжевый огненный шар, который пронесся в небе над американским штатом Флоридой.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии

Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP вновь провела серию независимых краш-тестов.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено вчера в 20:07
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Более десяти человек пострадали при взрыве на АЗС в Ливане

Ранения в результате взрыва на автозаправочной станции на севере Ливана получили 12 человек, сообщает местный телеканал LBC.
Обновлено вчера в 19:27
Армия и оружие

В Челябинской области проходят крупные учения танковых войск

Обновлено вчера в 22:36
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено вчера в 06:13
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено вчера в 02:05
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
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