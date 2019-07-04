Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из РоссииRT на русском вчера в 23:37
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
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Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.РИА Новостивчера в 17:21
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«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину
Национальная служба новостейвчера в 17:32
«Нафтогаз»: Украина готова к честным переговорам с Россией по газу
Московский Комсомолецвчера в 18:14
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