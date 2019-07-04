Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из РоссииRT на русском вчера в 23:37
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в I квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.РИА Новостивчера в 17:21
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину
Национальная служба новостейвчера в 17:32
«Нафтогаз»: Украина готова к честным переговорам с Россией по газу
Московский Комсомолецвчера в 18:14
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Происшествия
Мэрия Москвы не согласовала проведение марша в защиту сестер Хачатурян
Марш в защиту сестер Хачатурян, которых судят за предумышленное убийство отца-изверга, не будет проведен в Москве, мэрия города отказала организаторам окончательно, сообщила одна из организаторов мероприятия Алена Попова.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты
Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Попробуй повтори: Джейсон Стэтхэм впечатлил невероятным трюком
Стэтхэм достиг своей цели одним чрезвычайно точным и зрелищным ударом ноги — с разворота. При этом бутылка почти не покачнулась.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае
СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
Обновлено вчера в 11:36
Наука
Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака
Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России
Росстат выпустил доклад, из которого следует, что в сравнении с прошлым годом размер реальной пенсии в России вырос на 0,9%. Представители ведомства также привели и конкретные цифры.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов стал игроком «Сочи»
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Обухов заключит полноценное соглашение с «Сочи». Обухов является воспитанником московского «Спартака».
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест
Обновлено вчера в 13:31