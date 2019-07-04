Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.

с чего всё началось

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в I квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

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