Энергетика
У «Нафтогаза» возникнут трудности с закупкой газа в пик отопительного сезона и ряд других проблем, так как компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на счетах. Об этом заявил в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Lenta.ruвчера в 23:34
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Энергетика
Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию
От Английской набережной в Санкт-Петербурге отшвартовался современный российский ледокол «Андрей Вилькицкий».
Обновлено вчера в 13:32
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
«Национальное достояние» снова подорожает
Как стало известно сегодня, региональная энергетическая комиссия утвердила розничные цены на газ для жителей Краснодарского края.
Обновлено вчера в 15:17
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено вчера в 15:45
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие
Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок
Обновлено вчера в 02:20
Энергетика
Якутия бьет рекорды по добыче золота
Новый рекорд по добыче золота установили на одном из старейших предприятий Якутии.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено 20 декабря в 02:00
Энергетика
Цены на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург продолжили снижение (график)
По данным ценового бюллетеня "ПортНьюс", средняя индикативная цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург составила:Средняя цена на IFO-380 HS — $301 за тонну (- $ 7).
Обновлено вчера в 08:35