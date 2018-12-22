с чего всё началось

У «Нафтогаза» возникнут трудности с закупкой газа в пик отопительного сезона и ряд других проблем, так как компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на счетах. Об этом заявил в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа

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