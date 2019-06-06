«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42

с чего всё началось

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

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Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

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Хоккей Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.

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Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала доклад Счетной платы, где говорилось о срыве президентского указа о повышении средней зарплаты медперсонала в 60% регионов.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Политика Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Футбол Месси не верит в победу Аргентины в Кубке Америки Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Экономика Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.