Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Читать в источнике
с чего всё началось
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил
 в Facebook глава компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 09:35

Подробнее о событии

На Украине жалуются на нехватку денег для закупки газа

URA.Ruвчера в 10:47

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Газета.Ruвчера в 12:44

«Чей-то заказ»: эксперт об угрозах «Нафтогаза» «заморозить» украинцев

Rambler News Serviceвчера в 13:20

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств

RT на русскомвчера в 16:44

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

РИА Новостивчера в 09:42

«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

РБКвчера в 09:35

«Нафтогаз» заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет

ТАССвчера в 09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество

В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников

Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Экономика

Группа «Россети» представила единую бренд-архитектуру энергохолдинга

Российская группа «Россети» представила новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:23
Общество

Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Происшествия

На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами

Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Путешествия

Более четверти россиян проведут летний отпуск на даче

22% опрошенных рассказали, что будут проводить отпуск дома. 13% планируют отправиться на море.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море

Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин пригласил американскую журналистку на татами

Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Экономика

Голикова назвала российское образование не соответствующим рынку труда

Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда, заявила на ПМЭФ премьер-министр Татьяна Голикова.
Обновлено в 02:59
Авто

АвтоВАЗ заменит боковые указатели поворотов на Lada 4x4

В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли

Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку

По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Крейсер США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Обновлено в 03:55
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Общество

Роскомнадзор примет решение по Twitter и Facebook в 2020 году

Роскомнадзор примет решения в отношении компаний Twitter и Facebook, от которых требуется локализация баз данных российских пользователей на территории РФ, в январе будущего года, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала доклад Счетной платы, где говорилось о срыве президентского указа о повышении средней зарплаты медперсонала в 60% регионов.
Обновлено 05 июня в 12:11
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко

Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Футбол

Месси не верит в победу Аргентины в Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.
Обновлено в 01:37
Наука

Регулярные тренировки могут быть опасными для женщин

Обновлено в 01:25
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Обновлено вчера в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное