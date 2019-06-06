«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42

с чего всё началось

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Политика Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.

Происшествия В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку Псина напала на своего хозяина и прокусила ему руку. В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку.

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Авто GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Происшествия В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Наука Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.

Финансы США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли В четверг посол США в Мексике заявила CNBC, что стороны ведут «очень хорошие» переговоры, и это вселило в инвесторов оптимизм.

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Армия и оружие Боевые субмарины ТОФ устроили «подводную торпедную дуэль» Начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что боевые субмарины российского Тихоокеанского флота провели в Японском море "подводную торпедную дуэль", передает РИА "Новости".

Футбол В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.

Экономика Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.