Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.РБКвчера в 09:35
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств
RT на русскомвчера в 16:44
«Чей-то заказ»: эксперт об угрозах «Нафтогаза» «заморозить» украинцев
Rambler News Serviceвчера в 13:20
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Происшествия
В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку
Псина напала на своего хозяина и прокусила ему руку. В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку.
Обновлено в 03:05
Общество
95-летнему вольскому ветерану отказывают в получении удобного протеза
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях
Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Финансы
США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли
В четверг посол США в Мексике заявила CNBC, что стороны ведут «очень хорошие» переговоры, и это вселило в инвесторов оптимизм.
Обновлено в 02:10
Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Боевые субмарины ТОФ устроили «подводную торпедную дуэль»
Начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что боевые субмарины российского Тихоокеанского флота провели в Японском море "подводную торпедную дуэль", передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Футбол
В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия
Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все
За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Наука
Ученые заметили мозаику мутаций клеток в тканях здоровых людей
Согласно материалу в издании Science, ученые из Гарвардского университета и Института Брода Массачусетского технологического института провели масштабное исследование макроскопических популяций клонов клеток, и выяснили, что здоровые ткани могут состоять в том числе и из клеток с мутациями.
Обновлено в 02:16