«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42

с чего всё началось

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Политика Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

Экономика Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Баскетбол Улица возле арены «Далласа» переименована в честь Дирка Новицки 21 мая сообщалось, что городские власти Далласа рассматривают вариант с переименованием одной из улиц.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Политика На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.

Происшествия В Москве задержали иркутского министра после жалобы Путину на вырубки Сотрудники ФСБ задержали в московском Шереметьеве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда.

Политика Ляшко сообщил о мошенничестве властей Украины с ценами на газ Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко сообщил, что украинские власти обманывают жителей с ценами на газ и причинами их повышения.

Армия и оружие Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.

Экономика «Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.

Политика Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике.

Экономика РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.

Энергетика Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

Политика Российского шпиона разоблачили во Франции Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона.

Здоровье Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.

Политика Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

Общество Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.

Наука Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%.

Происшествия В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.