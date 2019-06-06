Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Читать в источнике
с чего всё началось
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил
 в Facebook глава компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 09:35

Подробнее о событии

На Украине жалуются на нехватку денег для закупки газа

URA.Ruвчера в 10:47

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Газета.Ruвчера в 12:44

«Чей-то заказ»: эксперт об угрозах «Нафтогаза» «заморозить» украинцев

Rambler News Serviceвчера в 13:20

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств

RT на русскомвчера в 16:44

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

РИА Новостивчера в 09:42

«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

РБКвчера в 09:35

«Нафтогаз» заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет

ТАССвчера в 09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол

Улица возле арены «Далласа» переименована в честь Дирка Новицки

21 мая сообщалось, что городские власти Далласа рассматривают вариант с переименованием одной из улиц.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика

На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В Москве задержали иркутского министра после жалобы Путину на вырубки

Сотрудники ФСБ задержали в московском Шереметьеве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Ляшко сообщил о мошенничестве властей Украины с ценами на газ

Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко сообщил, что украинские власти обманывают жителей с ценами на газ и причинами их повышения.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа

Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике.
Обновлено в 00:46
Экономика

РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей

Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Российского шпиона разоблачили во Франции

Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона.
Обновлено вчера в 21:54
Здоровье

Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить

Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Обновлено вчера в 14:57
Общество

Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать

Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.
Обновлено в 01:00
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%.
Обновлено 04 июня в 06:38
Происшествия

В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП

В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено вчера в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное