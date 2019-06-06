Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости вчера в 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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с чего всё началось
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.РБКвчера в 09:35
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«Чей-то заказ»: эксперт об угрозах «Нафтогаза» «заморозить» украинцев
Rambler News Serviceвчера в 13:20
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств
RT на русскомвчера в 16:44
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