«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42

с чего всё началось

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

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Политика Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.

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Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Происшествия Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.

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Политика Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.

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Технологии Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.