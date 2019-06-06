Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли
В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Политика
Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei
Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 20:26
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Наука
В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров
Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.
Обновлено в 17:16
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Спорт
Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной
Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Экономика
Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит
Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит.
Обновлено в 08:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске
Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Наука
Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Религия
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Технологии
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52