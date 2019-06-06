Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
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Политика
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В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
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СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
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Общество
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Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
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Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено в 13:48
Политика
В «Газпроме» прокомментировали слухи об отставке Миллера
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков опроверг слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы компании.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+
В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
Обновлено в 14:19
Кино
Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено 04 июня в 23:30
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Общество
Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России
Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
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Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Обновлено в 13:28
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Технологии
Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы
На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.
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Происшествия
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00