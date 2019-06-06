«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42

с чего всё началось

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

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