Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Хоккей
47-летний Ягр не намерен заканчивать карьеру
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 47 лет, не собирается заканчивать игровую карьеру.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Экономика
Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
В Балтийское море вошла армада НАТО
В Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании и через Кильский канал в Германии вошли как минимум 15 боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ради отношений с Батрутдиновым Бузова застрахует себя на 5 млн рублей
Осенью выйдет в эфир новое шоу под названием «План Б». Главными героями проекта станут Батрутдинов и Бузова, которые в очередной раз на глазах всей страны будут пытаться построить личную жизнь с кем-либо из участников шоу.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Футбол
Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что полностью поддерживает расширение премьер-лиги, но одновременно призывает повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.
Обновлено в 11:00
Футбол
В первом туре ФК «Тамбов» встретится с «Зенитом»
В первом туре, который в проекте структуры календаря запланирован на 14 июля, сыграют: "Зенит" – "Тамбов" "Спартак" – "Сочи" "Ростов" – "Оренбург" "Локомотив" – "Рубин" "Ахмат" – "Краснодар" "Арсенал" – "Динамо" "Крылья Советов" – ЦСКА "Урал" – "Уфа" Напомним, две команды уже встречались между собой.
Обновлено в 12:45
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Экономика
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Космос
Кислород в космосе может возникать естественным путем
В Космосе кислород может возникать в молекулярной форме из-за расщепления молекул диоксида углерода CO2 на атом углерода С и молекулу чистого кислорода O2.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Теннис
Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29