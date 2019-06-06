Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Кино
Marvel перезапустит «Фантастическую четверку»
Обновлено в 09:45
Общество
В Сербии ввели режим стихийного бедствия
Обновлено в 12:38
Экономика
Правительство поддержит россиянок при рождении первенца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в кулуарах ПМЭФ-2019, что российское правительство сейчас прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 12:50
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика
Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:40
Экономика
В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет
В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается.
Обновлено в 04:52
Экономика
Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Единоборства
Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что не должен винить посторонние факторы в своём поражении Энди Руису.
Обновлено в 05:51
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Сборную России с караваем встретили в Саранске
Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Происшествия
Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества
Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
«Новая газета» нашла новые косвенные улики переброски в ДНР комплекса «Бук», который мог сбить пассажирский Boeing
Обновлено в 09:40
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки
В Челябинской области задержали начальника одной из колоний Копейска по подозрению в получении взятки (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК), сообщается на сайте управления СК по региону.
Обновлено в 03:27
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50