Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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с чего всё началось
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил
 в Facebook глава компании Андрей Коболев.
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