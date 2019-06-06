Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
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В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
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Наука
Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик
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Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»
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Игры
Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет
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Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
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Обновлено в 14:17
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Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной
Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
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Театры
Юбилей Наталии Касаткиной отметят премьерой нового спектакля
Кульминацией юбилейного сезона станет премьера нового спектакля в постановке Наталии Касаткиной балета "Кракатук" на музыку Эдуарда Артемьева, премьерные постановки которого пройдут на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Чапаевске патологоанатом и судмедэксперт требовали деньги за выдачу тел родственникам
В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Марина Долгая. Повышение надоев - цель не только производителей, но и лабораторий
После проведения исследований производители обычно получают обезличенные результаты в виде 12 тысяч цифр, и чтобы понимать их значение, в хорошей лаборатории вам будут предоставлены объяснения и причины.
Обновлено в 07:45
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
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Политика
Пушков сообщил об окончании «изоляции» России
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Обновлено в 18:45
Технологии
Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы
На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
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Обновлено в 18:45
Космос
Мир: Карликовую планету Солнечной системы назвали в честь китайского божества
Крупнейшую из безымянных карликовых планет Солнечной системы назвали Гунгун – по имени китайского бога воды.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
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