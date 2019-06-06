Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Путешествия
Цена вопроса
В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский повторно предложит Раде уволить Климкина и Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский решил повторно предложить Верховной раде уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности, а также генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 19:43
Экономика
Радаев на форуме в Петербурге обсудил судьбу «Тролзы»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд деловых встреч, одна из которых касалась судьбы АО «Тролза».
Обновлено в 12:22
Экономика
«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами
Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.
Обновлено в 10:14
Здоровье
В Минздраве призвали освободить российских врачей от «рутины»
Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи.
Обновлено в 14:39
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Технологии
«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки
Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Политика
СМИ: Слушания по делу финдиректора Huawei в Канаде начнутся в январе 2020 года
Начало слушаний по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает в Канаде решения об экстрадиции в США, запланировано на 20 января 2020 года, передает телеканал CTV News.
Обновлено в 18:47
Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным
На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Общество
Рядом с аэропортом Домодедово построят круглогодичный курорт
Обновлено в 11:48