Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газаРИА Новости 09:42
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Общество
Восстановлена хронология отравления Алибасова
Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Теннис
17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп
17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено в 08:41
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Общество
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку
Супермаркеты "Перекрёсток" будут продавать продукты в рассрочку, для одобрения кредитного лимита покупателю достаточно будет предоставить только паспорт, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц.
Обновлено в 04:12
Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика
Глава Роскомнадзора предположил разрешение спора ФСБ и «Яндекса»
Компания «Яндекс» и Федеральная служба безопасности (ФСБ), вероятно, нашли устраивающее их решение вопроса о передаче ключей шифрования.
Обновлено в 09:09
Технологии
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы
Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном
5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковую электропушку
ВМС США протестировали новый тип рельсотрона. Электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до 7400 километров в час (6 Махов).
Обновлено в 04:08
Экономика
Глава операционного департамента Марина Алехина покидает ЦБ
Как следует из сообщения регулятора, Алехина покинет свой пост 14 июня. Ее уход связан "с решением продолжить карьеру вне Банка России".
Обновлено в 09:44
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47