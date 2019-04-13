Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 летРБК вчера в 12:59
«Нафтогаз» планирует предложить «Газпрому» на предстоящих переговорах забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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