Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзитуВедомости вчера в 14:29
По словам Витренко, с «Газпромом» будет заключен стандартный европейский контракт с европейскими тарифами и он должен быть подписан не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы. Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в этом году.
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Стала известна позиция Украины на переговорах о дальнейшем транзите российского газа
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