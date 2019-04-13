Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзитуВедомости 14:29

По словам Витренко, с «Газпромом» будет заключен стандартный европейский контракт с европейскими тарифами и он должен быть подписан не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы. Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в этом году.
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