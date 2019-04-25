Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзитуГазета.Ru 11:46
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, компания предложит забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд куб. в год на десять лет.
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