Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзитуГазета.Ru 11:46
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, компания предложит забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд куб. в год на десять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Происшествия
Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном
Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.
Обновлено в 11:52
Хоккей
Нападающий «Торонто» Хаймен выбыл на длительный срок
Форвард «Торонто» Зак Хаймен не вернется в строй как минимум в течение шести месяцев из-за травмы колена.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Футбол
Хохлов резко ответил на критику Широкова
Сегодня бело-голубые проиграли "Зениту" (0:2).
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Собянин открыл городской велопрокат в Москве
Обновлено в 08:48
Футбол
Защитник «Милана» пропустит остаток сезона
Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
Проезд на платном участке М-4 "Дон" (1195 км - 1319 км) составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей - в ночное, отмечают в ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы
Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
Обновлено в 08:52
Политика
Посол ФРГ в США призвала не ужесточать санкции против России
Посол ФРГ в США Эмили Хабер обратилась к членам американского Конгресса с призывом не ужесточать санкционную политику в отношении России.
Обновлено в 12:50
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Политика
Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Общество
Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Спорт
Вик Уайлд: я продолжу свою спортивную карьеру
Ранее двукратная чемпионка мира по сноуборду россиянка Екатерина Тудегешева объявила о завершении спортивной карьеры, писал News.ru.
Обновлено в 10:28
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Я вижу в Леклере себя и понимаю его чувства»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал 21-летнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который на Гран-при Китая пропустил вперед Себастьяна Феттеля по приказу команды.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Диетологи назвали три легких способа похудеть к лету
Обновлено в 10:12
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08