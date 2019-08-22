Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:24
Культура
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено в 03:18
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Киберспорт
Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store
Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Сгладили углы: приложение Google Play провело редизайн
Магазин Google Play провел редизайн, отказавшись от яркого зеленого заголовка в пользу более спокойного белого, об этом компания сообщила в официальном Twitter.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018
ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Компания Nokia обещает самый дешевый 5G-смартфон
Обновлено в 03:48
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Спартака» в Лиге Европы
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и португальской «Брагой».
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании
В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Культура
В Иркутской области впервые предоставлены субсидии на реализацию театральных проектов
Субсидии на реализацию проектов в области театральной деятельности впервые предоставлены министерством культуры и архивов Иркутской области.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18