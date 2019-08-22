"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Политика Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

Политика Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Происшествия В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Происшествия Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Политика В Великобритании снимут сериал о Путине Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.

Киберспорт Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.

Гаджеты Сгладили углы: приложение Google Play провело редизайн Магазин Google Play провел редизайн, отказавшись от яркого зеленого заголовка в пользу более спокойного белого, об этом компания сообщила в официальном Twitter.

Футбол ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018 ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.

Экономика Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20% Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Происшествия На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Культура В Иркутской области впервые предоставлены субсидии на реализацию театральных проектов Субсидии на реализацию проектов в области театральной деятельности впервые предоставлены министерством культуры и архивов Иркутской области.