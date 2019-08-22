Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
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Политика
Над Донецком подняли флаг России
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft
Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.
Обновлено в 03:17
Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:58
Политика
Кремль подтвердил переговоры с Украиной по обмену удерживаемыми лицами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет диалог с западными партнерами об обмене удерживаемых лиц с Украиной.
Обновлено в 10:11
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Авто
«Формула-1» показала первые изображения прототипа болида 2021 года
Технические специалисты «Формулы-1» показали первые изображения прототипа болида образца 2021 года.
Обновлено в 08:46
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Технологии
«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G
«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Наука
Медики научились диагностировать приближение смерти по анализу крови
Исследователи проводили тесты на глюкозу, иммунитет, воспаления и т. п. В результате им удалось определить признаки, по которым можно диагностировать возможную смерть в ближайшие десять лет.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Google отказалась от «сладких» названий в Android 10
В Google объяснили отказ от «сладких» названий путаницей среди пользователей.
Обновлено в 11:15
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Транспорт
Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября
Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019
27 августа «Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на МАКС-2019 в Жуковском.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня
В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Экономика
Россия с 10 сентября снизит пошлины на легковые автомобили до 15%
Снижение ввозных пошлин на легковые автомобили с 10 сентября с 17% до 15% станет заключительным этапом выполнения Россией своих обязательств, взятых при присоединении к ВТО семь лет назад, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
Обновлено в 04:30
Политика
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
Обновлено в 09:09