Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Хоккей
«Авангард» хочет провести матч с клубом НХЛ
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о потенциальном матче с клубом НХЛ.
Обновлено в 05:10
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Политика
ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
"При обсуждении возможного возвращения России в G7 страны сообщества будут придерживаться принципа невозможности возвращения к прежним отношениям с РФ до выполнения минских соглашений", - указал собеседник агентства.
Обновлено в 05:07
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Недвижимость
ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов
Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Общество
Саратову не хватает денег на переселение граждан из аварийных домов
Саратову не хватает собственных средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 05:18
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника
Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.
Обновлено в 04:53
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Политика
Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено
21 августа завершились работы по прокладке "Северного потока-2" на территории финляндской исключительной экономической зоны.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59