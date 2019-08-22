Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Здоровье
Эксперты объяснили, почему употребление алкоголя приводит к ожирению
Эксперты в области здравоохранения выявили реальные причины, по которым употребление алкоголя может привести к набору лишних килограммов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое
Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Здоровье
6 изменений во вкусе, которые говорят о проблемах со здоровьем
Изменения во вкусе могут говорить о травмах головы, инфекциях верхних дыхательных путей, гипотериозе, сахарном диабете, синдроме Кушинга, стоматологических инфекциях, а также о раке ротовой полости.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Здоровье
В Госдуме поддержали идею изменения порядка расчета зарплат врачей
В профильном комитете Госдумы считают, что базовая часть зарплат медиков должна быть «высокой и зафиксированной».
Обновлено в 06:25
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
Обновлено в 08:21
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино
Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Протестные митинги в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент RNS.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено вчера в 17:55
Энергетика
РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом
При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создания так называемого «первосентябрьского капитала», суть которого заключается в том, чтобы выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.
Обновлено 20 августа в 23:37
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Авто
Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive
Обновлено в 05:03
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41