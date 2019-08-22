Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
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Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.
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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
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Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
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Обновлено вчера в 18:31
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Над Донецком подняли российский флаг
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Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
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Общество
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
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