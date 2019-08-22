Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

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Политика Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8 Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Происшествия Кинувшего в бойца ОМОНа мусорную урну оставили под арестом Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе» 19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.

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