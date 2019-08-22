Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено 20 августа в 15:27
Футбол
Галактионов объяснил вызов Чалова в молодежку
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии.
Обновлено в 09:04
Политика
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Политика
Украину призвали готовиться к войне с Россией
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
Обновлено в 06:59
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Книга Хуберта Зайпеля «Путин: логика власти» вышла на китайском языке
Книга "Путин: логика власти" вышла на китайском языке. Ее представили 22 августа в Российском культурном центре в Пекине.
Обновлено в 09:58
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено 20 августа в 06:29
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика
Президент Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ
Президент России Владимир Путин дал шесть поручений премьеру Дмитрию Медведеву и своему советнику Андрею Фурсенко по итогам июльской встречи со студентами УрФУ.
Обновлено в 09:29
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября
Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47